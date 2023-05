Pensando ya en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami, Sergio Pérez, aseguró que para aspirar a la victoria, será vital tener una buena arrancada, sobre todo por tener a tipos como Fernando Alonso y Carlos Sainz detrás de él.

“Al final va a ser muy importante mantener el liderato. Creo que nuestras arrancadas han mejorado muchísimo y tener una buena arrancada, poder controlar nuestra carrera, será importante. Luego ya vienen muchos factores externos, los safety cars o cosas así que pueden pasar en cualquier momento”, aseguró el piloto de Red Bull.

“Hay que ir hacia adelante, no cometer errores y hacer nuestra propia carrera. Maximizar el resultado de mañana va a ser la clave y enfocarse en nosotros. Por ahora estoy tranquilo y motivado para tener una buena carrera mañana”, añadió.

Checo insistió en que durante viernes y sábado por la mañana no pudo tener una buena demostración a bordo del auto, por suerte y, en trabajo junto a sus mecánicos, logró ajustar y tener un mejor desempeño durante la calificación.

“Había sido un fin de semana terrible. En la Q1 ya estábamos competitivos, pero no lo pudimos probar, en la Q2 tampoco, pero ya teníamos buenos sectores y tenía la confianza, por lo que sabía que en la Q3 había que poner la vuelta cuando se pudiera, porque en estos circuitos es muy fácil cometer errores. Durante la calificación me enfoqué en entender el asfalto, iba haciendo algunos ajustes y eso me ayudó mucho”, explicó.

