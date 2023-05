Sergio Pérez se dijo apenado con su equipo de trabajo, luego del error que le costó quedar fuera de la clasificación apenas en la Q1, al haber impactado su auto contra el muro de contención al salir de la curva 1.

“Es un golpe muy duro en lo personal porque en la Q1 no me acuerdo cuando tuve un error así, tan costoso. Venía en el inicio de la Q1 encontrando los limites poco a poco y de repente perdí el auto de atrás, lo perdí muy tarde y no pude salir de ahí. Un golpe durísimo y estoy muy apenado con todo mi equipo que veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad hoy”, declaró el tapatío, quien tras finalizar la sesión, se confirmó que arrancará desde la última posición.

“Los cambios que hicimos fueron todos naturales y pocos, simplemente no me esperaba que el auto me girara tanto de la parte de atrás”, añadió el hombre de Red Bull.

Remontar desde los últimos lugares y meterse a la zona de puntos es algo que Checo ha realizado en anteriores ocasiones, pero para mañana espera contar con algo de ayuda externa.

“Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero creo que en seco no hay mucho que hacer”, explicó.

Por último, felicitó a su compañero, Max Verstappen, quien rescató la pole position en los últimos minutos y le dará a Red Bull la posibilidad de ganar este domingo en Mónaco.

“Sabíamos que así va a hacer, Max hizo un gran trabajo y bien merecida la pole”, finalizó.

