Las especulaciones sobre tratos diferentes en algunas escuderías es algo que ha sonado dentro de la F1 y fue el director de Ferrari, Frederic Vasseur, quien negó que eso suceda en Ferrari, pero afirmó que en Red Bull si pasa ese trato diferencial.

Vasseur, quien asumió el cargo de director de Ferrari a principios de año, tiene una relación previa con Leclerc desde su tiempo en GP3 con ART Grand Prix. Esta relación ha llevado a especulaciones sobre un posible favoritismo hacia el piloto monegasco.

Ambos pilotos de Ferrari, Leclerc y Sainz, finalizan sus contratos a finales de 2024, y las conversaciones sobre su futuro ya están en marcha. Aunque se espera que Leclerc renueve su contrato, se ha rumorado que Sainz podría estar explorando opciones fuera de Ferrari debido a la percepción de que el equipo favorece a Leclerc, lo que dificultaría su búsqueda de un título.

No obstante, Vasseur ha enfatizado en múltiples ocasiones su compromiso con tratar a ambos pilotos por igual y ha señalado que el único equipo que muestra un favoritismo evidente hacia un piloto es Red Bull, con Max Verstappen siendo favorecido sobre Sergio Pérez.

Vasseur afirmó: "Nunca dije ni haría lo que se me atribuye. Creo que para aspirar al título de pilotos, en ciertos momentos de la temporada, es necesario favorecer a quienes tienen mejores posiciones en la clasificación. Sin embargo, en la actualidad no estamos en esa situación. No asumas que Charles es el número uno; esa no es la realidad. Mi enfoque siempre ha sido brindar el mismo apoyo a ambos pilotos, y no tengo intenciones de cambiarlo. La mayoría de los equipos operan de esta manera, a excepción de Red Bull con Verstappen y Pérez".

