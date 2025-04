¿Checo Pérez ya no es el culpable? Max Verstappen y Red Bull viven dramático GP de Bahrein

Sin ninguna bandera mexicana en el chasis del RB21, este 2025 será bastante amargo para Christian Horner y Helmut Marko, Red Bull está lejos de dar miedo en la Fórmula 1 y de no ser por Max Verstappen, la escudería austriaca estaría destinada al fondo de la parrilla.

"Todo se está calentando", soltó desesperado el Tetracampeón neerlandés tras un fiasco más del pobre monoplaza al que está atado.

"No puedo ni frenar, esto es ridículo", lamentó Mad Max antes de lanzar insultos que bien podrían ser castigados por la FIA, en el Gran Premio de Bahrein 2025.

Verstappen, en Sakhir I AP

Max Verstappen y ya en Red Bull

Tras ver cómo los Mercedes y Ferrari lo pasaban y luego de una ridícula parada en pits, Max Verstappen se centró en lo suyo: cargar con Red Bull.

El León Neerlandés cayó al fondo de la parrilla del Gran Premio de Bahrein, pero eso no lo frenó para sacarle el máximo a su pobre RB21 y remontar hasta la sexta posición, para mantenerse cerca de los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, en su lucha por el Mundial de Pilotos.

La afición japonesa no deja solo a Tsunoda I AP

Yuki Tsunoda acaba con la 'Maldición de Checo Pérez'

No es un neozelandés consentido de Helmut Marko, pero Yuki Tsunoda no lo ha hecho mal con Red Bull y este domingo, en Sakhir, por fin pudo darle puntos al segundo monoplaza, algo que la escudería no lograba desde la unidad sumada en Las Vegas del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, el 23 de noviembre de 2024.

El japonés, tras quedarse corto en Suzuka, sumó dos puntos a su cuenta personal para llegar a tres, contando la cosechada aún con Racing Bulls, antes de su ascenso.

Los tiempos finales del GP de Bahrein I @F1