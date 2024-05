Christian Horner cree que Adrian Newey se tomará un tiempo fuera de la Fórmula 1

Ni la salida de Max Verstappen ni la renovación de Sergio 'Checo' Pérez. La noticia trascendente de Red Bull en el primer cuarto de la Temporada 2024 de Fórmula 1 fue la salida de Adrian Newey, quien tiene varias ofertas en el paddock. El asesor de la escudería, Helmut Marko, señaló que lo ve "de verde" en referencia a Aston Martin, mientras que el piloto mexicano opinó que el ingeniero podría usar rojo pronto, en relación a Ferrari.

Sin embargo, Christian Horner, director de los de Milton Keynes, consideró que Newey probablemente apueste por un futuro lejos de la Fórmula 1. "Si hablas con Adrian y te fijas en las declaraciones que ha hecho, Adrian ha decidido que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años, ahora que tenemos un equipo tan fuerte y con la ingeniería tan profunda que tenemos".

"Adrian, creo, se va a tomar un tiempo lejos de la Fórmula 1. A sus 65 años, no se le puede culpar. Se ha ganado ese derecho, se ha ganado el derecho a tomarse un tiempo. Lo que decida hacer después, será su elección", señaló el directivo británico durante el Gran Premio de Miami. Además, aseguró que la decisión del ingeniero nada tuvo que ver con los problemas internos en Red Bull a raíz de la investigación sobre Horner por conducta inadecuada.

He hablado largo y tendido con Adrian sobre eso y la postura de Adrian es muy clara. Hemos disfrutado de una gran relación, seguimos disfrutando de una gran relación, somos amigos además de compañeros de trabajo. Ha hecho mucho por este equipo y nos entristecerá verle marchar. Pero ha dejado el equipo en buena forma y tenemos un gran equipo de personas y fuerza en profundidad para llevarnos adelante", añadió.

Horner destacó que Red Bull es, hasta ahora, donde más tiempo estuvo Newey, con un total de 18 años, por siete que pasó en Williams y en McLaren. "Hemos disfrutado de grandes momentos, dentro y fuera de la pista. Ha sido un viaje maravilloso con Adrian. Es un amigo, es el padrino de mis hijos y seguimos siendo amigos. Estamos bien posicionados para el futuro y dentro del equipo técnico que tenemos. Sabíamos que iba a llegar ese momento y hemos creado una estructura para recoger el testigo y seguir adelante; es algo que hemos puesto en marcha en los últimos cinco o seis años".

Por último Horner confirmó que Newey ya no verá el desarrollo técnico de Red Bull por si se marcha a otro equipo, y que de hecho no estará en todas las carreras. "Está muy centrado ahora en el RB17, por lo que no ha asistido a ninguna reunión informativa durante el fin de semana salvo a la de la estrategia de carrera. No tiene acceso a ningún dato, no está dibujando ninguna pieza. Está muy centrado en el RB17 hasta el final de su contrato. Estará en algunas carreras de aquí a final de año, principalmente donde tengamos clientes del RB17".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL INICIO DE UNA MALA RACHA? EN 2023, LA DECADENCIA DE CHECO PÉREZ COMENZÓ TRAS EL GP DE MIAMI