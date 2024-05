Christian Horner descarta que accidente de Checo Pérez afecte los tiempos de su renovación

De mal en peor. La temporada de Sergio ‘Checo’ Pérez continúa a la baja y este fin de semana tuvo su peor actuación al no poder terminar la carrera, quedando fuera en la primera curva del Gran Premio de Mónaco. A pesar de esto, en Red Bull consideran que no afectará el tiempo de su renovación.

El futuro de Sergio Pérez, sigue siendo incierto, pues aún no renueva con la escudería austriaca. Aun así, de acuerdo con Christian Horner el choque en Montecarlo, no cambiará su postura sobre el mexicano.

“La verdad es que no (ha alterado el tiempo de decisión). Se trata más de nuestro tiempo. Tomaremos una decisión en su momento”, reveló el jefe de Red Bull al terminar la carrera para Motorsport.com.

Con respecto al incidente, Horner aseguró que lo más importante fue que Checo Pérez pudo salir ileso, pero considera que fue un choque innecesario por parte de Magnussen pues terminó con la carrera de tres pilotos.

“Fue un accidente horrible y, por supuesto, tu corazón está en la boca en ese momento e inmediatamente se centra en la seguridad del conductor. Los coches al final se pueden arreglar. En este caso, la estructura, el halo, todo hizo su trabajo, así que fue lo más importante porque Checo Pérez salió ileso de lo que parecía un accidente desagradable.

“Me sorprendió que no se investigara porque fue un incidente bastante fuerte. Uno habría esperado que retrocediera, no sólo porque destruyó la carrera de Checo y el coche. También ha destrozado la carrera de su compañero de equipo, así que no ha sido muy inteligente”, finalizó Horner.

