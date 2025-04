Daniel Suárez sobre Checo Pérez: “No me gustó cómo salió de Red Bull; Cadillac le puede dar la oportunidad de entrar, regresar y eventualmente salir de la forma que él quiere salir"

Sergio Pérez, expiloto de Red Bull | AP

Ante los rumores que colocan a Sergio Pérez como uno de los posibles candidatos para ocupar un asiento con Cadillac en su incursión a la Fórmula 1, el piloto mexicano de NASCAR, Daniel Suárez, consideró que esta podría ser la oportunidad ideal para que Checo”se despida de la máxima categoría como realmente merece.

“No es fácil. A mí en lo personal no me gustó cómo salió. Yo creo que un piloto como Checo, que ha hecho muy bien las cosas y tiene tanto apoyo de México y Latinoamérica, me hubiera gustado verlo salir de una forma diferente, prácticamente por su propio pie, no como se dio con Red Bull. ”, confesó Suárez en entrevista exclusiva con RÉCORD

El piloto de Trackhouse Racing considera que Cadillac podría ofrecerle a Checo una plataforma para cerrar su carrera como le gustaría, aunque advierte que no será un camino sencillo.

Daniel Suárez, piloto mexicano | AP

"El tema de Cadillac, yo creo que le puede dar esa oportunidad de poder entrar, regresar y eventualmente salir de la forma que él quiere salir", compartió el regiomontano.

"Es un equipo nuevo, las expectativas realmente no van a ser muy altas. Entonces él tiene que poner en una balanza qué es lo que quiere. Esa decisión obviamente no es para mí, y yo creo que él no está listo para tomarla todavía”, añadió.

Suárez, quien ha seguido de cerca la carrera de su compatriota, confía en que Checo tomará la decisión más adecuada para su futuro, pero también reconoce que hay muchos factores en juego: “Estoy seguro que él se va a tomar su tiempo para tomar la decisión correcta”, concluyó.

Checo Pérez podría volver a la F1 con Cadillac | AP

