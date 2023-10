El Gran Premio de México registró mejor asistencia que el año pasado en prácticas libres

El público azteca respondió como se esperaba el primer día de actividad en pista de Sergio Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México. La cifra final de asistentes superó la marca del año pasado en el viernes.

A diferencia de años atrás en donde no suele haber gradas llenas para las primeras prácticas libres, esta vez la gente comenzó a llegar desde las 8 AM para no perderse ni un detalle de todo lo que pasaría en el día.

Poco a poco los asientes incrementaron y para la FP1 las gradas del Foro Sol ya tenían una cantidad importante de gente en comparación con ediciones pasadas, los huecos en gradas no eran tan visibles en la mayor parte del circuito.

Para la FP2 había prácticamente un lleno total en la zona del estadio, pues toda la gente con boleto se dio cita para ver a ‘Checo’ en acción desde hoy.

El número final de asistentes, proporcionado por la organización del GP, fue de 109,245 personas, cifra que rompió la marca de 2022 en el viernes cuando se presentaron 108,981 aficionados.

La magia apenas comienza y se espera que la asistencia incremente para sábado y domingo.

