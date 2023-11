'Estoy decepcionado y no me verán feliz todo el fin de semana': Carlos Sainz, tras ser castigado por la F1

Las casa nunca pierde. Pese a que Carlos Sainz Jr. y Ferrari alegaran una excepción a la FIA, el piloto español deberá cumplir una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas, ya que las reglas son las reglas.

El SF-23 del madrileño sufrió un apagón durante la primera práctica libre luego de que una tapa suelta de alcantarilla destruyera la parte inferior de su monoplaza. Ferrari tuvo que hacer cambios de chasis, motor de combustión interna, batería y centralita, lo que lo llevó a la penalización.

Ferrari solicitó una derogación del artículo 2.1 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1, sin embargo, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) determinó que no existen “circunstancias atenuantes, inusuales y desafortunadas” para no aplicar el reglamento.

“Cuando terminó la sesión, el equipo me comunicó que me penalizaban con 10 puestos en la parrilla por algo en lo que no había tenido culpa. Obviamente, esto ha cambiado por completo mi mentalidad y mi opinión sobre cómo va a ir el fin de semana a partir de ahora. Pueden imaginar lo decepcionado e incrédulo que estoy con la situación. No me verán muy feliz este fin de semana", comentó molesto el español.

Luego de poder terminar la práctica libre 2, Sainz alegó que debería haber excepciones. "Un día complicado para nosotros después del problema con la tapa de alcantarilla. Aun así, el equipo ha hecho un gran trabajo. Básicamente, han tenido que reconstruir el coche entero y gracias a ellos hemos podido completar nuestro programa en la segunda sesión, así que muchas gracias a todos los mecánicos.

"Parece que este fin de semana somos competitivos. Lo malo es que nos han puesto una sanción de 10 posiciones para el domingo porque la tapa de alcantarilla ha dañado mi batería, entre otras cosas, y hemos tenido que cambiarla", apuntó.

Por otra parte, Fred Vasseur, jefe de Ferrari, salió molesto porque además del dinero que les costarán estos cambio, fueron sancionados con las 10 posiciones.

“No creo que hayamos hecho algo mal. Tenemos que pagar un gran costo por esto. Y encima, tienes la penalización cuando sabes que estamos luchando por un lugar en el Campeonato… 10 puestos es un gran golpe“, sentenció.

