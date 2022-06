Expiloto le sugirió a Hamilton retirarse: 'Si siente que se está haciendo daño, hágase a un lado'

Lewis Hamilton ha criticado constantemente el monoplaza de Mercedes. Y es que el británico se queja del dolor que le genera durante las competencias debido al porpoising. Ante esto, David Coulthard, expiloto de la Fórmula 1, aseguró que el dolor es parte de cualquier deporte, por lo que solamente se debe seguir adelante.

"Si eres boxeador, tienes que aceptar que alguien te va a dar un puñetazo en la cara. Si eres futbolista, alguien te va a arrastrar sus tacos por la parte posterior de las piernas. Creo que tenemos que mantener un poco la perspectiva de que aquí es donde están ciertos equipos, y habrá evolución, pero en su mayor parte simplemente seguir adelante", comentó.

Asimismo, le recomendó tanto a Lewis Hamilton, como a los demás pilotos que se retiren de la Fórmula 1 si consideran que se están generando problemas físicos a largo plazo.

"He estado en una situación en la que he tenido la ventaja de que mi equipo hizo un mejor trabajo, y he estado del otro lado, cuando no hizo un buen trabajo. Lo que les diría, si algún piloto se siente incómodo, si algún piloto siente que se está haciendo daño a sí mismo a largo plazo, hágase a un lado", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: RECORDÓ SUS INICIOS EN EL AUTOMOVILISMO CON UNA EMOTIVA IMAGEN