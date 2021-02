F1: Pierre Gasly anunció que dio positivo a Coronavirus

El piloto francés Pierre Gasly, del equipo AlphaTauri-Honda de Fórmula Uno, anunció este domingo por la noche en sus redes sociales que dio positivo en prueba de Covid-19 durante su estancia en Dubái.

"Quiero hacerles saber que he dado positivo por Covid-19 y he informado a todas las personas con las que he tenido contacto los tres últimos días", señaló Gasly en Twitter.

"Estoy en aislamiento y siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y seguiré con mi plan de entrenamiento mientras sigo aislado", añadió.

Gasly hizo su anuncio quince días después de su amigo el monegasco Charles Leclerc, aunque sin que los dos pilotos hayan tenido contacto.

El francés es el sexto piloto contagiado y un su nombre a los de Leclerc, los británicos Lando Norris y Lewis Hamilton, el canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez.

