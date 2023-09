F1: ¿Por qué Lance Stroll no corrió el Gran Premio de Singapur?

Aston Martin dio a conocer que Lance Stroll no estaba en condiciones de correr el Gran Premio de Singapur. La escudería dio a conocer que ni el piloto ni su monoplaza estaban listos para recorrer el Circuito de Marina Bay.

A través de un comunicado, Aston Martin reconoció que el monoplaza de Lance Stroll no pudo estar a tiempo, a pesar de todos los esfuerzos del equipo. Asimismo, reconoció que se llegó a un acuerdo con el piloto para no correr el GP de Singapur, pues aún no se había recuperado físicamente.

"Tras el accidente de Lance en la clasificación del Gran Premio de Singapur, Lance y el equipo Aston Martin han acordado conjuntamente que no participará en la carrera. El equipo se ha enfrentado hoy a un enorme trabajo para reparar el coche y Lance sigue adolorido tras el fuerte impacto. El objetivo de Lance se centra ahora en recuperarse por completo de cara al Gran Premio de Japón", comunicó la escudería.

Esto se debe al incidente que Lance Stroll tuvo durante la sesión de clasificación el sábado. Y es que cuando el piloto estaba en busca de su vuelta rápida, terminó por impactarse en el muro de la última curva del circuito, lo que provocó severos daños en su monoplaza.

Tras esto, el piloto quedó aturdido, por lo que ahora su mente está en regresar en forma para el Gran Premio de Japón.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡QUÉ GOLPE! CRISTIANO RONALDO CASI NOQUEA A UN CAMARÓGRAFO CON UN BALONAZO