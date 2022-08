Fernando Alonso: ‘En la Fórmula 1 no tenemos la amistad que hay en otros deportes’

Fernando Alonso realizó una transmisión en Instagram, aprovechando el periodo vacacional de la Fórmula 1.

El español fue cuestionado sobre su relación con otros pilotos fuera de los circuitos automovilísticos, pero la respuesta no fue la más esperanzadora.

“En la Fórmula 1, por desgracia, no tenemos la amistad que hay en otros deportes. En el ciclismo tienes a tus compañeros y rivales, parece que hay buen ambiente”, comentó.

Asimismo, Alonso destacó que una de las razones del alejamiento es la personalidad de los deportistas. “Hay bastante distancia entre todos los pilotos, secretismo, bastante ego”, repuso.

En otros temas, el asturiano descartó que su retiro esté cerca. “Del deporte motor creo que nunca me retiraré, la F1, me retiraré cuando no sea feliz”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR CHECO PÉREZ ELOGIÓ A FANS DE VERSTAPPEN: 'SON GENIALES PARA MÍ, SON MUY AMABLES'