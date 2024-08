Fórmula 1: Horarios del Gran Premio de Países Bajos

Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, comenzó la actividad de las grandes ligas de Europa y la Fórmula 1 también reanudará su temporada, luego de un mes de vacaciones, con el Gran Premio de Países Bajos.

Los reflectores estarán indudablemente en Red Bull, con dos pilotos en búsqueda de terminar su mala racha. El más destacado es Sergio 'Checo' Pérez, quien se fue a la pausa respaldado por Christian Horner y Helmut Marko, pero con una racha de nueve carreras sin subir al podio.

El mexicano ahora tendrá que demostrar que la confianza de los directivos del equipo de Milton Keynes está bien depositada y que lo visto en la clasificación del Gran Premio de Bélgica puede repetirse y capitalizarse mejor que en Spa-Francorchamps.

Sin embargo, Checo no es la única preocupación para los austriacos, ya que Max Verstappen suma cuatro carreras sin victoria, algo que no le pasada desde 2020. El neerlandés sigue líder del Campeonato de Pilotos, pero si no quiere que se complique de más su búsqueda de su cuarto título, necesitará fortalecerse en casa.

Mientras que McLaren y Mercedes buscarán mantener el ritmo con el que se fueron de vacaciones, como las principales desafiantes de Red Bull. En cuanto a Ferrari, habrá que ver si la pausa le sirvió para corregir sus fallas y podrá estar de nuevo entre los primeros puestos con un auto veloz.

Fechas y horarios del Gran Premio de Países Bajos (Tiempo del centro de México)

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

Prácticas Libres 1 | 4:30-5:30 horas | Transmisión por F1TV y Fox Sports

Prácticas Libres 2 | 8:00-9:00 horas | Transmisión por F1TV y Fox Sports

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2024

Prácticas Libres 3 | 3:30-4:30 horas | Transmisión por F1TV y Fox Sports

Clasificación | 7:00-8:00 horas | Transmisión por F1TV y Fox Sports

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2024

Carrera | 7:00 horas | Transmisión por F1TV

