Piloto de Fórmula E arremete contra Checo Pérez: "Sigue en Red Bull por el dinero"

La continuidad de Sergio 'Checo' Pérez sigue bajo escrutinio en el mundo del automovilismo y ahora fue en la Fórmula E donde se criticó al tapatío. En opinión de Mitch Evans, el mexicanos solo sigue con los austriacos por el dinero que aporta.

El neozelandés aseguró que hay pilotos en otras categorías que no llegan a la Fórmula 1 porque no tienen el respaldo económico que otros, como el caso de Pérez Mendoza. "Muchos de los que consiguen una oportunidad, aportan dinero".

"Mira a Sergio Pérez, sigue trayendo dinero a Red Bull y no puedes competir contra eso. No es un mal piloto, pero no compites contra él por eso", declaró en entrevista para Total Motorsport, con críticas que no fueron exclusivas para el mexicano.

Evans consideró que en la máxima categoría es difícil llegar por méritos propios. "Muchos ex de Fórmula 1 han venido a la Fórmula E y se han llevado un baño de realidad. Solo algo muy loco te lleva a la F1" y recordó el caso de Nyck de Vries, qien tuvo su oportunidad y no triunfó.

"Incluso para ser reserva hay gente que pone dinero, es ridículo. Mira a Nyck de Vries, no iba a tener una oportunidad en Fórmula 1, pero le llegó gratis en Monza cuando Alexander Albon enfermó y de repente, es lo mejor que ha hecho, pero ahora, es el mismo piloto que antes", consideró.

"Todo es cuestión de perspectiva, pero los equipos ya no arriesgan con los pilotos. La única opción de llegar es ganarte una oportunidad loca para una carrera", finalizó.

