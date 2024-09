Fórmula 1: ¿Óscar Piastri o Lando Norris? McLaren decidió a quién le dará prioridad

Para nadie es secreto que actualmente McLaren tiene el auto más rápido de la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, ha llegado el momento de tomar una decisión difícil y elegir un piloto número 1 entre Óscar Piastri y Lando Norris.

Tanto el CEO, Zak Brown, como el jefe del equipo, Andrea Stella, se habían aferrado a que no había un piloto con prioridad sobre el otro. Sin embargo, tras lo visto en el pasado Gran Premio de Italia dejó claro que el equipo naranja deberá tomar una decisión pronto.

Las 'Papaya Rules' se han vuelto virales, pues se refieren a que los dos pilotos tienen oportunidad de pelear mientras sea con cuidado y sin riesgo de choque. Y fue algo que Piastri no dudó en aprovechar al inicio de la carrera, cuando le ganó el lugar a Norris.

Sin embargo, cuando fue el británico el que tenía mejor ritmo, la indicación no llegó, a pesar de que el Gran Premio de Hungría el equipo sí le pidió que le regresara la posición a su compañero, que ganó su primera carrera de Fórmula 1.

Si Norris hubiera alcanzado o no a Charles Leclerc es algo que no puede saberse, pero dejó en evidencia que en el garage tendrán que llegar las órdenes de equipo para no dejar ir puntos. "Ahora debemos reconocer que no sólo es posible el Campeonato de Constructores sino también el de Pilotos, con las actuaciones que tenemos y algunas de las dificultades que vemos con Red Bull".

"Antes de Monza éramos un poco cautelosos, pero ahora podemos ver que McLaren puede competir en circuitos en los que no fuimos competitivos el año pasado", declaró Andrea Stella. "Tenemos un paquete muy competitivo y esto podría resultar un arma muy importante, especialmente para Lando, en la carrera por el campeonato".

Con estas palabras, Stella dejó claro que el equipo de Woking buscará pelear por ambos campeonatos hasta el final de la temporada. Al ser Norris el piloto que más cerca está de Max Verstappen, a 62 puntos, por lo que se infiere que será el británico el que cuente con mayor respaldo a partir de ahora.

