Fórmula 1: Reportan que Carlos Sainz ya firmó con Williams, previo al Gran Premio de España

Relegado por Ferrari, que no le renovó para dejarle su asiendo a Lewis Hamilton, el piloto español Carlos Sainz esperaba una oportunidad en Red Bull o Mercedes; otra escudería top. Sin embargo, la misma no llegó y todo indica que el de Madrid tendrá que conformarse con la opción de Williams, cuyos resultados no han sido favorables, pero apuestan por recuperar su antigua gloria.

En ese contexto, Ralf Schumacher, analista de Sky Sports y hermano del legendario Michael Schumacher, señaló que hay altas probabilidades de que el español sea presenado de forma oficial esta semana con los de Grove. "Si crees en los rumores, ha firmado con Williams y eso debería anunciarse está semana. Esto puede sonar extraño para Sainz al principio, pero Williams tiene grandes objetivos e inversores ambiciosos".

"Para ser honesto, esta era la mejor opción para él", añadió el analista, debido al desarrollo que ha tenido la escudería británica desde la llegada de James Vowles como director del equipo y que ya en el Gran Premio de Canadá reconoció que sí hay interés por hacerse de los servicios del español, que también estaba en el radar de Audi, que en 2026 se incluirá de manera formal a la Fórmula 1.

Lo que le ofrece Willams a Carlos Sainz

Según la prensa europea, el contrato que la escudería británica ofrece es de cuatro años, hasta 2028, con la opción de rescindir en 2026 si no se cumple con el proyecto planteado. Será en 2026 que entre en vigencia el cambio de regulación de la categoría, por lo que Williams apuesta a que a partir de ese momento se dé su despunte.

La contratación de ingenieros y puestos directivos, entre ellos el del veterano Pat Fry, plantea un panorama positivio para los británicos, que con nueve Campeonato de constructores son la segunda escudería con más títulos en la historia de la categoría. Por ello, en esta apuesta de recuperar la vieja gloria, Sainz jugaría un papel importante.

Alex Albon advierte a Sainz que no Williams todavía no peleará por podios

De acuerdo con Schumacher, será antes del Gran Premio de España que se confirme el fichaje de Sainz con Williams. En este sentido, tras la carrera en Montreal, Alex Albon, quien sería el compañero de equipo para 2025, reconoció que todavía están en fase de construcción, por lo que no pueden esperar pelear por victorias incluso ya con el motor Mercedes en 2026.

"Aún estamos en una fase de construcción. Y no creo que lleguemos allí todavía en 2026. Todos los equipos tienen los ojos puestos en ese año, porque es un reinicio para todos”, dijo el piloto de Williams. Lo que espero es que consigamos una unidad de potencia que nos ayude más que la competencia. Pero en general estamos en buena forma. Podemos continuar construyendo, desarrollando y cambiando piezas dentro del equipo. Y a partir de 2027 podremos dar pasos más importantes”.

