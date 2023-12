Ganar la Indy 500 y dar el salto a Fórmula 1, los sueños de Pato O'Ward

Sergio 'Checo' Pérez ha puesto muy en alto el nombre de México en la Fórmula 1, pero detrás hay otro piloto que mantiene fija la vista en sus objetivos y espera relevar al tapatío cuando sea el momento. Se trata de Patricio 'Pato' O'Ward, que en 2024 será uno de los pilotos de reserva de McLaren.

El regiomontano terminó segundo en la prueba de post-temporada en Abu Dabi con 103 vueltas en el MCL60, a 0.269 segundos de Esteban Ocon. O'Ward ya había participado en pruebas privadas en 2021 y en Yas Marina también estuvo en las primeras prácticas libres.

Pero aunque su llegada a Fórmula 1 se ve cercana. "Cada vez que haces más FP1s o más pruebas, eso es sólo más tiempo en el coche. Y eso significa que, en última instancia, alguien cree en ti y te da la oportunidad de estar preparado si se abren esas puertas", declaró 'Pato'.

A pesar de ello, puntualizó que por ahora quiere centrarse en las 500 millas de Indianápolis, competencia en la que quedó segundo en 2022. "Estoy totalmente centrado en lo que tengo que hacer en la IndyCar porque quiero darle la victoria de las 500 a McLaren, quiero ser el que se la dé porque he estado con ellos durante cuatro años, empezando el quinto el año que viene".

"Y luego sería toda una historia de Cenicienta afrontar el reto en la Fórmula 1 y ser un contendiente, no sólo venir aquí a divertirme", señaló el regiomontano, que en 2023 quedó en el cuarto lugar de la IndyCar Series y que espera que como piloto de reserva en la máxima categoría tenga la oportunidad de crecer profesionalmente.

"Requiere mucho trabajo, muchos detalles finos y a veces puede llegar a ser realmente frustrante, pero he tenido que trabajar muy duro para llegar a donde he llegado, así que para mí es un bonito reto que aceptar. Si acaba ocurriendo, fantástico. Sé que soy lo bastante bueno para estar aquí. Pero si no ocurre, sólo me hará mejorar en cualquier otro sitio", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA 1: DIFERENCIA DE PUNTOS EN PILOTOS ENTRE 2022 Y 2023