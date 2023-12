Checo Pérez quedó fuera del Power Ranking pese a subcampeonato en Fórmula 1

El subcampeonato que Sergio 'Checo' Pérez obtuvo en la Temporada 2023 de la Fórmula 1 no fue suficiente para los expertos de la categoría, que dejaron fuera al mexicano de los Power Rankings. El tapatío no solo no quedó por detrás de Max Verstappen, sino que ni siquiera fue incluido en el Top 10.

Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly y Alex Albon fueron pilotos que en el Campeonatos de pilotos terminaron fuera del Top 5, pero que los expertos calificaron por encima de Pérez Mendoza. De hecho, en el caso del piloto de McLaren, que quedó sexto en la temporada, le calificaron con 7.6, por detrás de Verstappen (9.1) y Lewis Hamilton (7.8).

Detrás están Fernando Alonso y Albon con 7.5, y les siguie Charles Leclerc con 7.4. En el caso del tailandés llama la atención que finalizó en el sitio 13 del campeonato. Russell (7.3), Carlos Sainz (7.2), Óscar Piastri (7.1) y Gasly (6.8).

Mientras que a Checo Pérez, que ganó dos carreras y subió en total a nueve podios, el mayor número por detrás de Verstappen y dos más que Norris, lo relegaron fuera de los diez mejores de la temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1: EL INCREÍBLE PATRIMONIO QUE SE COLECCIONA A FINAL DE TEMPORADA