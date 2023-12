¿Helmut Marko 'salvó' a 'Checo'? Lewis Hamilton sí pudo tomar el lugar de Sergio Pérez en Red Bull

En el cierre de la Temporada 2023 de Fórmula 1, surgió un rumor intrigante sobre el interés de Red Bull en Lewis Hamilton. Aunque rápidamente se desmintió, Helmut Marko, figura clave en la escudería, confirmó que en algún momento contemplaron la idea de reunir a Hamilton y Max Verstappen, lo que habría dejado a Sergio 'Checo' Pérez sin asiento.

En una entrevista para Motorsport, Marko aseguró que Christian Horner llevó la idea a la mesa, sin embargo, Helmut la rechazó de inmediato. El tema económico no solo fue un obstáculo, sino también las tensiones que hubo en la temporada 2021 lo que provocó que esta propuesta recibiera un rotundo 'no'.

“Christian me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: ‘Hamilton y Max... eso no funcionaría’. Hubo demasiada acción y... ¿cómo decirlo? En 2021... hubo tensión. Por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros de la parrilla en el mismo equipo. Simplemente nunca va a pasar. Así que le dije a Christian: ‘¡De ninguna manera!’”, comentó Helmut.

Cabe recordar que tras la temporada 2020, cuando Checo Pérez terminó contrato con Aston Martin, fue Red Bull quien apostó por el mexicano en lugar de Hamilton.

Sobre todos estos rumores, Horner aseguró que en la Fórmula 1 nunca van a desaparecer las versiones sobre los cambios de escudería de los pilotos temporada tras temporada.

“Así que sí, pero eso, como digo, no es inusual. Quiero decir, hay muchos pilotos, como puedes imaginar, de los que escuchamos durante el transcurso de un año”, expresó Horner en conferencia de prensa.

