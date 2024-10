GP de México: Santiago Ramos, embajador de la carrera, emocionado por la cita en el AHR

En el calendario de la Fórmula 1 hay pocas carreras tan apasionadas como el Gran Premio de México. Santiago Ramos, piloto tapatío que corrió este año en Fórmula 3, es el embajador de la carrera, la cual le causa ilusión desde que fue nombrado como representante para este 2024.

"Es un evento que me hace muchísima ilusión desde que me presentaron la oportunidad de ser embajador, cada vez está más cerca el día, es un evento que me importa muchísimo desde que regresó la Fórmula 1 a México. Me emociona mucho formar parte no como espectador, sino como embajador, es algo que me hace mucha ilusión", comentó en charla con RÉCORD.

Algo que siempre distingue a la afición nacional es la pasión y entrega en cada evento y el GP de la Ciudad de México no es excepción. Santi Ramos espera eso a partir de este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Como somos los mexicanos, muy apasionados, será un recibimiento muy cálido, la gente será muy emocional, le metemos siempre mucho sentimiento. A lo mejor muchos no me conocen, para los que ya será un poco más especial, pero estoy muy emocionado de estar con toda la gente y compartirles lo que significa ser el embajador del México GP en la temporada 2024 de la Fórmula 3 y compartirles un poco más de las experiencias que he vivido".

El sueño de Santiago Ramos: llenar el GP de México

Santiago Ramos ya corrió este año en Fórmula 3 y pone su mente en seguir escalando a la Fórmula 1. Dentro de ese objetivo, el piloto tapatío se saborea correr algún día el Gran Premio de México con toda la afición coreando su nombre.

"Sería un sueño, desde muy chiquito lo he imaginado y es para lo que he estado trabajando. Tener una afición, sobre todo como la mexicana, más de 300 mil personas apoyándote, no creo que haya mejor sensación. Me ha pasado que a veces van un par de amigos y sientes que ya te está apoyando todo el mundo, ahora imagínate que todo el Foro Sol esté gritando tu nombre, sería indescriptible".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Como mexicano! Valtteri Bottas ya está en México y aprovechó para comer un par de tacos