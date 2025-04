Gran Premio de Bahréin EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

Tras una emocionante sesión de clasificación, está todo listo para la carrera del Gran Premio de Bahréin, donde Oscar Piastri saldrá desde la pole.

El piloto australiano tuvo un rendimiento destacado y dio muestra nuevamente de que McLaren es el auto a vencer.

Red Bull otra vez tuvo problemas y Max Verstappen en esta ocasión no pudo hacer mucho para evitar un mal resultado; largará P7 y Tsunoda P10.

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES AQUÍ:

Vuelta 36/57 | Se marcha el Safety Car y Hamilton sorprende a Norris, que logró recuperar la posición pero por fuera de la pista. Esto favorece a Russell que se aleja a dos segundos de Leclerc.

Vuelta 32/57 | ¡SAFETY CAR! Entran los punteros, desde Piastri hasta Hamilton, para tener una "parada gratis". No se mueven las posiciones en el Top 5. Ferrari apuesta por duro nuevo, Russell por goma suave.

Vuelta 29/57 | Gasly entra a boxes y Hamilton ya es quinto, a diez segundos de Norris.

Vuelta 28/57 | Verstappen hace su segunda parada y tiene problemas en el garage, por el neumático delantero derecho.

Vuelta 26/57 | Hamilton ya está secto, a cuatro segundos de Gasly en el quinto puesto. Leclerc se acerca a un segundo de Russell.

Vuelta 25/57 | Leclerc supera a Lando Norris y queda a dossegundos de Russell. Hamilton ya es séptimo.

Vuelta 23/57 | Hamilton supera a Doohan y Verstappen y ya es octavo, con la vuelta más rápida. Leclerc acortó a un segundo su diferencia con Norris. Red Bull empieza a sufrir con el auto.

Vuelta 21/57 | Antonelli supera a Verstappen que está octavo. Leclerc se mantiene cuarto y se acerca a Norris. La sorpresa son Ocon en el sexto lugar y Doohan en el octavo.

Vuelta 18/57 | Doble parada para Ferrari. Leclerc cae al quinto puesto, Hamilton hasta el décimo. Los de Maranello tendrán que hacer una segunda parada ya que colocaron medios de nuevo.

Vuelta 15/57 | Se detiene Piastri y Leclerc es el nuevo líder. El australiano salió detrás de Hamilton, a siete segundos del heptacampeón.

Vuelta 14/57 | ¡Ferrari en zona de podio! Con la parada de los demás pilotos, los de Maranello están P2 y P3, todavía con neumático medio. La estrategia parece darle resultados a los italianos. Piastri sigue líder sin detenerse.

Vuelta 11/57 | Se detiene Norris para cumplir su sanción. El británico cae a las posición 14, a la espera de que paren el resto de los pilotos. Max también se detuvo y bajó hasta el sitio 17. Piastri ya casi con cuatro segundos de ventaja sobre Russell.

Vuelta 10/57 | El Alpine de Gasly se desgasta y Antonelli lo supera. Ahora el francés se defiende de Verstappen.

Vuelta 9/57 | Hamilton y Sainz en una gran lucha por el octavo lugar, de la cual sale mejor librado el británico. Tsunoda también aprovecha para superar al español. Norris recibe una sanción de cinco segundos por ubicarse mal en el parrilla de salida. Piastri ya tres segundos lejos de Russell.

Vuelta 7/57 | En la cabeza, Piastri ya le sacó más de dos segundos a Russell. Isack Hadjar es el primer piloto en detenerse en boxes.

Vuelta 5/57 | Verstappen recupera su posición tras rebasar a Carlos Sainz.

Vuelta 3/57 | Lando Norris bajo investigación por posible salida en falso. El piloto de McLaren ya está a distancia de DRS de Russell, y a más de un segundo de Leclerc.

Vuelta 2/57 | Leclerc pagó caro largar con goma media contra la blanda del resto y perdió dos lugares, mientras que Norris ganó tres en el Top 4. Verstappen también cayó un lugar y Antonelli dos, con Carlos Sainz ya recuperado en el sexto lugar.

9:04 | ¡Se apagan las luces y se larga la carrera de Bahréin! Buen movimiento de Piastri para mantener la primera posición. Leclerc se queda y Russell lo supera, al igual que Lando Norris desde la P6. El monegasco cayó al cuarto puesto, superado por los dos británicos.

9:00 | ¡VUELTA DE FORMACIÓN EN BAHRÉIN!

¡Vaya reliquia! Así es el casco de Jacie Stewart firmado por los 20 campeones del mundo que siguen con vida.

F1 helmets don't get much more special than this ❤️



Featuring an iconic ring of tartan, Sir Jackie Stewart's one-of-a-kind helmet is signed by all 20 living F1 champions#F1 @racingdementia pic.twitter.com/zGG1OPBQT3

— Formula 1 (@F1) April 13, 2025