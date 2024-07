Gran Premio de Gran Bretaña: Horarios, TV, dónde ver online a Checo Pérez

La Temporada 2024 de Fórmula 1 ha sido más reñida que en 2024 y aunque Red Bull y Max Verstappen siguen líderes en el Campeonato de constructores y de pilotos, ya no ha resultado tan sencillo como en 2023. El año pasado, los de Milton Keynes solo no ganaron dos carreras, mientras que en esta ocasión han perdido cuatro de once Grandes Premios, el más reciente en su casa, el Gran Premio de Austria.

George Russell fue el gran ganador en el Red Bull Ring y justo una semana antes de la carrera en la que es local, el Gran Premio de Gran Bretaña. El más joven de los pilotos de Mercedes llegará con la motivación a tope, sobre todo por las mejoras que han tenido las Flechas Plateadas, que en Spielberg sumaron su tercer podio al hilo.

El tercer lugar de Russell en Canadá fue el primer podio de los de Brackley este año y estuvo seguido por el tercer sitio de Lewis Hamilton en España. El siete veces campeón de Fórmula 1 es el máximo ganador en Silverstone, con ocho victorias hasta el momento, por lo que la del próximo domingo también será una carrera especial para él.

En cuanto a Red Bull, tratarán de cerrar filas tras lo ocurrido en Austria y regresar a la senda del triunfo. Verstappen dejó ir la victoria por su choque con Lando Norris, mismo que estuvo condicionado por una mala parada en pits y por el uso de un juego usado de neumáticos. Mientras que Sergio 'Checo' Pérez volvió a sumar puntos, pero de nuevo desde la parte media de la parrilla.

El mexicano largó octavo pero un choque con Óscar Piastri y Charles Leclerc en la largada dejó daños en su RB20 y le fue imposible ganar ritmo. Ahora Pérez Mendoza tratará de dar un paso adelante y reencontrar su mejor en Silverstone, donde en 2022 después de una serie de accidentes -incluido uno en el que Guanyu Zhou se volcó- cayó hasta la última posición, pero remontó hasta el segundo lugar.

Fechas y horarios del Gran Premio de Gran Bretaña 2024

PRÁCTICAS LIBRES 1 Y 2

Fecha: Viernes 5 de julio de 2024

Horario: 5:30-6:30 y 9:00-10:00 horas

Transmisión: Fox Sports / F1TV

PRÁCTICAS LIBRES 3

Fecha: Sábado 6 de julio de 2024

Horario: 4:30-5:30 horas

Transmisión: Fox Sports / F1TV

CLASIFICACIÓN

Fecha: Sábado 6 de julio de 2024

Horario: 8:00-9:00 horas

Transmisión: Fox Sports / F1TV

CARRERA​

Fecha: Domingo 7 de julio de 2024

Horario: 8:00 horas

Transmisión: Fox Sports Premium / F1TV

