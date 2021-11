Gran Premio de la Ciudad de México 2021: Implantó cifra récord de asistencia

La edición 2021 del Gran Premio de la Ciudad de México implantó marca de asistencia, batiendo la cifra de hace dos años.

Un total de 371 mil 779 aficionados se dieron cita a lo largo de los tres días de actividades que tuvo el Gran Premio de la Ciudad de México 2021. Sumado con las personas que se reunieron en el Show Run de Red Bull realizado en Paseo de la Reforma el pasado miércoles dan un total de 511 mil 779 personas disfrutaron de la experiencia de Fórmula Uno en la capital.

La marca anterior de más asistentes era del Gran Premio de 2019 con 345 mil 694 fanáticos y aunque no se pudo romper la marca de los 400 mil de hace dos semanas en Austin, Texas, se confirma que en nuestro país el automovilismo se siente al máximo.

“Es increíble. Toda esta gente que me alentaba… de hecho podía escucharlos en cada pasada. Me han apoyado mucho. Quiero que lo disfrutemos, nos merecemos celebrar mucho, ustedes son la mejor afición, no sólo hoy”, dijo el mexicano tras subir al podio y quien el orquestador de tremenda entrada en el AHR.

Además de la contienda de Formula Uno, los aficionados pudieron disfrutar de carreras de la Formula 4 Series, La Carrera Panamericana y la categoría Freightliner GTM con lo que se vivió un domingo de velocidad y emociones.

Al terminar la celebración del podio, más de 50 mil espectadores pudieron disfrutar de un concierto del DJ Kygo, quien encendió aún más el ambiente en el autódromo capitalino.

