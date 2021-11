Papá de Checo Pérez: 'Esta no es nada más fiesta de mi hijo, sino de todos los mexicanos'

Uno de los más felices por el podio de Sergio Pérez fue nada menos que su padre, Don Antonio Pérez Garibay, quien no dejó de sostener una bandera mexicana mientras su hijo era aclamado por toda la fanaticada.

El también diputado por el partido MORENA contuvo las lágrimas, pero no dejó de sonreír y recibir abrazos al por mayor por este tercer lugar con sabor a victoria, la cual aseguró, es para todos los mexicanos.

"Se logró, esto es gracias a toda la gente el podio es increíble, esto es por México hay que disfrutarlo todos los mexicanos, esta es fiesta no nada más de mi hijo sino de todos los mexicanos", indicó.

La emoción de Don Toño no hizo que olvidara que a esta temporada todavía le restan carreras más, por lo que Checo todavía cuenta con aspiraciones para quedarse con el campeonato.

“Yo creo que fue muy importante el trabajo de él, lo que venía haciendo y cómo lo estaba llevando y lo más importante son los puntos, vean donde está ahorita, los puntos que no acumulo Bottas. Esta era el trabajo, aquí empieza a pelea por el campeonato, va a ser muy importante”, agregó.

Describió a su hijo como un hombre de bien, que siempre ha buscado tenderle la mano a quien más lo necesita y que si alguien lo quiere ver como un ejemplo de superación adelante.

“Yo creo que sabe que es un mexicano, me gusta que sea una gente de bien. Me encanta que el día que firmó su contrato con Fórmula Uno lo primero que pensó fue en la fundación Checo Pérez para ayudar a los más necesitados, a los menos afortunados como dice él, entonces hay que continuar con eso, que no pierdan el piso que sepan de dónde vienen, dónde están y a dónde van, hay que ver el bienestar de todos los mexicanos no de Checo Pérez”, culminó.

