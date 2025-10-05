Gran Premio de Singapur EN VIVO Fórmula 1 Temporada 2025

Continúa la actividad de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, la decimoctava carrera del calendario.

¿Se define el campeonato de equipos?

El circuito de Marina Bay será sede de una emocionante carrera que podría definir el Campeonato de Constructores, pues McLaren llega con una alta posibilidad de coronarse: solo necesita sumar 13 puntos.

Tras una interesante sesión de clasificación, Oscar Piastri largará desde la tercera plaza, mientras que Lando Norris lo hará en el quinto puesto, por lo que hay muchas probabilidades de que consigan la ansiada cifra.

Se intensifica el campeonato de pilotos

Singapur será una escala fundamental en la lucha por el campeonato de pilotos. Piastri permanece como líder, pero Norris y Verstappen han acortado ventaja en las últimas semanas.

El neerlandés, que saldrá desde la primera fila, se ubica a solo 69 unidades del australiano, por lo que el final de temporada promete ser muy emocionante

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA CARRERA: