Guía rápida para llegar al Gran Premio de la Ciudad de México 2025

La máxima F1ESTA del automovilismo llega este 24, 25 y 26 de octubre a tierras aztecas con el Gran Premio de la Ciudad de México. Si será tu primera vez en el evento, vienes de otro estado o incluso de otro país, aquí tienes una guía rápida con las mejores alternativas para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El primer punto, y el más importante: no hay estacionamiento. Por ello, no es recomendable asistir en automóvil particular. Pero no te preocupes, existen múltiples opciones seguras y económicas para llegar sin gastar todos tus viáticos en taxi.

Autódromo Hermanos Rodríguez l F1

¿Cómo llegar en metro al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México?

La forma más rápida es a través del Metro de la Ciudad de México en la Línea 9 Color café que va de Pantitlán a Tacubaya. Son tres las estaciones que te acercan: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Costo: $5 pesos MXN

¿Cómo llegar en trolebús al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Otra opción económica —aunque con algo más de tráfico— es el Trolebús (Servicio de Transportes Eléctricos, STE). La Línea 2 que va de Chapultepec a Pantitlán te deja justamente afuera el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque dependiendo tu acceso, ya decidirás en qué estación bajarte, las cuales podrían ser: Av. Río Churubusco, Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla.

Costo: $4 pesos MXN.

Ciudad de México l F1

¿Cómo llegar en metrobús al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Si tus accesos son para la Zona Amarilla (Puerta 12, 13 y 14) o Zona Gris (Puerta 1 del Palacio de los Deportes), podrías llegar a través del Metrobus Linea 2 Color morado. Las estaciones que te acercan son UPIICSA y El Rodeo.

Costo: $6 pesos MXN

Afición mexicana l F1

Si lo que buscas es comodidad, la mejor opción podría ser el servicio de transporte oficial para el Gran Premio de México 2025, conocido como Ticket2Ride. Son camiones que salen desde diferentes puntos de la ciudad:

Plaza Lindavista

Mundo E

Paseo Interlomas

Perisur

Condesa

Costo: Abono 3 días $945 pesos mx - Por día $350 pesos mx en Ticketmaster

En tanto, si lo que se busca es más comodidad, también se puede llegar en aplicaciones como Uber o Didi, pero se recomienda llegar muy temprano, antes de las 8 de la mañana, o llegar a puntos aledaños por la congestión vial.

También hay sitios oficiales de taxis como en la puerta 15 o en la puerta 6 del Palacio de los Deportes.