GP de México: Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a la F1

Con un par de semanas para que la Fórmula 1 celebre el Gran Premio de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez se comienza a preparar para recibir a la máxima competencia del automovilismo.

Postales del GP de México 2024 | IMAGO7

¿Cuándo será el Gran Premio de México de la Fórmula 1?

Del 24 al 26 de octubre, la Fórmula 1 vivirá un nuevo episodio en México, un lugar en donde ha crecido la afición en los últimos años, por lo que se espera una respuesta agradable nuevamente, como en temporadas pasadas.

En redes sociales, la cuenta del Gran Premio de México publicó algunas imágenes en las que se aprecia el trabajo dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez para preparar el fin de semana de una carrera esperada por varios aficionados.

En la zona del Foro Sol se montó una estructura, la cual se espera que sea el escenario para el icónico podio de la F1, como ya se había realizado en años anteriores en esa parte del circuito, una de las favoritos público.

Además, en la publicación destacaron las suites de hospitality de Franco Colapinto y Kimi Antonelli, dos pilotos que se han ganado un lugar en la Fórmula 1 y tendrán la oportunidad de correr en este circuito. En el caso del argentino será la segunda ocasión, mientras que el italiano lo hará por primera vez.

Trabajo en el AHR para el GP de México 2025 | X: @mexicogp

Aficionados extrañarán a Checo Pérez en el GP de México

Los aficionados reaccionaron con emoción, pues ya quedan pocos días para que el Gran Premio de México sea celebrado. Sin embargo, algunos otros recordaron a Sergio Pérez, quien no estará en esta temporada.

El piloto mexicano, Checo Pérez era una de las grandes atracciones para este evento, pues los aficionados estaban a la espera de que lo pudiera ganar, lo que habría representado algo importante para el automovilismo mexicano.

Aun sin la presencia de Checo, el entusiasmo por el Gran Premio de México se mantiene intacto, ya que la afición nacional espera disfrutar de un fin de semana lleno de espectáculo, velocidad y emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que una vez más se prepara para vibrar con el rugir de los monoplazas y la energía única que caracteriza al público mexicano.

Suite de Kimi Antonelli en el AHR | X: @mexicogp



