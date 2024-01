Häkkinen considera que Checo Pérez no continuará en Red Bull en 2025

Sergio 'Checo' Pérez termina su contrato con Red Bull al término de la temporada 2024, y aunque para Christian Horner, jefe de la escudería, su renovación no está descartada, el dos veces campeón del mundo, Mika Häkkinen, considera "improbable" que el mexicano continúe en 2025.

"Sé que es importante para Red Bull tener un piloto mexicano. México es un mercado de ventas grande y eso tiene su efecto en ciertas cosas, pero al final estás para correr, alcanzar buenos resultados y desarrollar el auto más rápido. No puedes construir solo con un piloto, tienes que tener dos en cierto nivel para desarrollar el auto. ¿Está el futuro de Pérez con Red Bull? Creo que es altamente improbable", dijo en entrevista para el medio británico Unibet.

Además, el expiloto finlandés señaló que la irregularidad de Pérez durante 2023 complicó la situación dentro del equipo.

"Pérez es más lento que Max, eso es muy claro. Si el compañero más lento acepta la situación, es capaz de comunicar con claridad con el equipo y con los medios, es capaz de desarrollar el auto, está motivado y puede estar tres, cuatro décimas (detrás) de su coequipero más rápido, entonces no creo que sea malo, es una buena situación.

"Pero si el compañero empieza a quejarse, el equipo lo acusa de no darle un buen auto, no está motivado y los resultados varían mucho, no es bueno para el equipo y tiene que empezar a hacer cambios", agregó.

