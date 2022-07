Helmut Marko sobre Checo Pérez: 'Si quiere ser Campeón tiene que derrotar a Verstappen'

Checo Pérez sigue en boca de todos luego de pasar del lugar 17 al segundo puesto. Y es que Helmut Marko aseguró que Red Bull no interferirá en caso de tener una batalla entre el mexicano y el piloto neerlandés, Max Verstappen, por lo que todo dependerá del tapatío.

"No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos. Pero es algo simple, si quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema. De nuestra parte no hay obstáculo. No tenemos nada decidido", dijo en entrevista con Sport & Talk.

Asimismo, el asesor principal de Red Bull destacó el espíritu que mostró Checo Pérez, asegurando que el Gran Premio de Silverstone ha sido la mejor carrera que ha tenido el oriundo de Guadalajara.

"Después del reinicio, se dio cuenta de que todavía podía ganar y despertó con un espíritu de lucha increíble, era el más veloz; perdió la vuelta rápida porque cuando vimos que Hamilton alcanzó el tercer lugar, él ya no podía esperar a recargar batería, lo que da potencia adicional, y por eso Hamilton consiguió llevársela. Es un luchador increíble y esa definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final", sentenció.

