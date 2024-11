Lando Norris arremete contra Checo Pérez por su rendimiento en Red Bull

McLaren y Ferrari llegan al Gran Premio de Qatar en la lucha por el Campeonato de Constructores, con Red Bull un poco más alejado. A diferencia de los británicos y los italianos, los austriacos no han contado con Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez en el mismo nivel.

Por un lado, esto ha implicado que el neerlandés tenga que "cargar con el equipo" solo, pero por otro, los de Milton Keynes no han tenido situaciones de tensión como los de Woking o los de Maranello, cuando Óscar Piastri o Carlos Sainz han atacado a Lando Norris y Charles Leclerc, respectivamente.

Sin embargo, el británico prefirió obviar esta situación con su compañero de equipo, que en algunas carreras como Hungría le quitó la primera posición, y apuntó contra la falta de presión que tiene Verstappen en su equipo. "Quiero decir, hay pros y contras. Hay pros en el sentido de que tiene que hacer todo su trabajo por su cuenta, lo que es para quitarse el sombrero"

"No tiene a nadie que le esté presionando, no tiene a nadie que esté probando otras cosas con el coche, no puedes hacer pruebas A-B y cosas así porque los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel", declaró en referencia al bajo rendimiento de Checo este año.

Reiteró que Verstappen demostró esta temporada que tiene un talento fuera de serie, pero consideró que por otra parte está cómodo y necesita alguien que lo presione más. "Conducir al nivel que lo hace de forma constante sin un compañero de equipo que pueda presionarle de alguna manera, le hace la vida más difícil desde esa perspectiva.

"Pero, al mismo tiempo, sí, no hay presión. No tiene que ganar a nadie en su propio equipo, y eso le da cierta comodidad. Espero que en algún momento tenga uno que pueda desafiarlo un poco más", finalizó el piloto de McLaren.

