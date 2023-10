Lewis Hamilton asegura que no apoyan a 'Checo' Pérez en Red Bull

En la Fórmula Uno no hay piloto más juzgado que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Rumores de una salida anticipada de Red Bull, críticas de Helmut Marko, asesor del equipo, y hasta de su compañero Max Verstappen nublaron la temporada del tapatío. Aun así, está a unas cuantas carreras de convertirse en Subcampeón del Mundo.

El principal rival del #11 es Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1 y quien sabe de presión. No obstante, el veterano británico de Mercedes asegura que nunca en sus 16 años en la categoría ha visto lo que hoy vive el jalisciense.

"No he vivido exactamente lo que está pasando Checo, pero como piloto entiendo la presión psicológica y mental. Es algo muy pesado que cae sobre ti, es algo muy difícil explicarlo con palabras", comentó el Heptacampeón a horas de iniciar actividades del Gran Premio de México.

"Creo que su equipo (Red Bull) no lo está ayudando del todo. Entiendo que la escudería está conformada por muchas personas, pero hay algunas en particular que lo están afectando psicológicamente y no lo ayudan", añadió Hamilton.

Helmut Marko se ha cansado de criticar al mexicano. Sin embargo, el entorno de Checo no se lo toma personal, pues saben que tiene que presionarse para crecer, situación que también destaca Lewis. "Ha sabido lidiar con ello", cerró el británico.

