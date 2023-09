Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, se metió en una polémica luego de comentar que Sergio 'Checo' Pérez es sudamericano, lo que le impide pensar como Max Verstappen. Ante esto, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, salió en defensa del mexicano y tachó de "inaceptables" las declaraciones de Helmut.

"Es completamente inaceptable lo que ha dicho. Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación en este deporte, que no debería haberlo, que haya líderes y personas en su posición que hagan comentarios así no es bueno para nosotros de cara al futuro", comentó Lewis en una entrevista para Sky Sports.

De igual forma, el piloto británico señaló que cuando se trata de pilotos o de algún individuo de menor rango, las escuderías sí se han deslindado de dichas personas por comentarios fuera de lugar, por lo que dijo que es interesante como ha manejado Red Bull esta situación con Helmut Marko.

"Los equipos, cuando han tenido individuos, en particular pilotos, que han hecho comentarios, pero también algunos individuos de más bajo rango, por lo general son retirados o al menos hacen un comunicado y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Así que es interesante que no lo hayan hecho en este caso, pero no es mi equipo y no es como nosotros nos movemos como equipo”, sentenció Lewis.

Cabe recordar que en 2022, la escudería austriaca expulsó a Juri Vips de su programa de desarrollo luego de que Vips emitiera comentarios racistas durante una transmisión en vivo.

Tras toda esta polémica previa al Gran Premio de Singapur, Checo Pérez comentó que ya habló con Helmut, quien le ofreció disculpas. Sin embargo, la controversia sigue por como Red Bull ha manejado la situación.

