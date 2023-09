Verstappen explota contra Toto Wolff: 'Parece que es empleado de Red Bull'

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, explotó en contra de Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, quien tras el Gran Premio de Italia señaló que el récord de Verstappen, de más carreras consecutivas ganadas, era para Wikipedia, porque nadie las leía.

Max, no se quedó callado y le respondió de manera contundente a Wolff previo al Gran Premio de Singapur, y señaló que Toto parece empleado de Red Bull y que seguro estaba de mal humor por la mala carrera que tuvo su equipo en Monza.

“Bueno, no, no me decepciona con esto. Ellos tuvieron una carrera de mierda, así que, probablemente, él todavía estaría jodido con su rendimiento. Casi parece que fuera un empleado de nuestro equipo, Red Bull, pero no, por suerte no lo es”, dijo el neerlandés en conferencia de prensa.

Mercedes y Red Bull, vía sus jefes Toto Wolff y Christian Horner, respectivamente, frecuentemente entran en discusiones y en una guerra de declaraciones, pero Verstappen aconseja que debiera enfocarse en mejorar el rendimiento de su escudería.

“Creo que es importante que te centren en tu propio equipo. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hicimos bien nosotros en el pasado, cuando estábamos por detrás de ellos y ellos estaban dominando. Yo creo que deberías ser capaz de apreciar cuando un equipo lo está haciendo realmente bien, cosa que creo que hemos hecho nosotros en el pasado.

“También funciona como una serie de inspiración, ver a alguien tan dominante fue impresionante en su momento, y sabíamos que teníamos que trabajar más duro, intentar ser mejores e intentar llegar a ese nivel. Y ahora que estamos ahí, estamos contentos, por supuesto, por estar ahí y estamos disfrutando el momento. Sinceramente, eso es todo lo que tengo que decir sobre eso”.

