Lewis Hamilton señaló que el Gran Premio de México 2024 no es especial

El próximo domingo 8 de diciembre, la etapa de Lewis Hamilton como piloto de Mercedes llegará a su fin, para convertirse en conductor de Ferrari. Y aunque este fin de semana el británico correrá su último Gran Premio de México con las Flechas Plateadas, no considera que se trate de una carrera especial.

El heptacampeón de Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez tras su retiro en el Gran Premio de Estados Unidos, en el que perdió el control del W15 en la tercera vuelta. "Siempre es genial aquí en México. Pero especial fue cuando estaba peleando por el Campeonato o cuando gané el Campeonato aquí".

Fue en las temporadas 2017 y 2018 que Hamilton ganó su cuarto y quinto título mundial, respectivamente, en Ciudad de México, a pesar de que en ninguno de esos dos años ganó la carrera. En 2017 finalizó noveno y en 2018, cuarto, en ambos con Max Verstappen como ganador.

"Esos fueron especiales. Ahorita vengo de un mal fin de semana, así que no anticipo nada bueno, pero si me sorprendo, me encantaría", señaló Hamilton, quien espera que el paquete de mejoras funcione mejor este fin de semana, luego de lo ocurrido en Austin.

