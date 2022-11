Max contra Checo: "Los F1 no están hechos para circuitos urbanos"

La rivalidad entre Max Verstappen y Checo Pérez, misma que al parecer comenzó desde el Gran Premio de México, no para y por el simple hecho de que la temporada ya haya terminado significa que la "Guerra Sucia" entre el neerlandés y el mexicano haya terminado.

Ahora, en una entrevista que ofreció para Formule 1, el bicampeón del mundo aseguró que "ya no me gustan los circuitos callejeros" y que lo mejor sería eliminarlos pues, desde su perspectiva, los F1 no están hechos para los circuitos urbanos.

"Todavía eran manejables con los autos viejos (los circuitos urbanos), pero ahora… Los autos de Fórmula 1 realmente no están hechos para eso. Ya no me gustan los circuitos callejeros", comentó Verstappen.

La cosa no paró ahí pues, inmediatamente después, fuer directo sobre Checo al criticar abiertamente los circuitos de Mónaco y Singapur, donde ganó su todavía compañero de equipo.

"En Mónaco y Singapur estuve muy decepcionado con la forma en que los autos nuevos salieron a las calles. Demasiado pesados, demasiado rígidos, ya no puedes subir bordillos con ellos. Los autos simplemente no están hechos para eso. Los circuitos urbanos son divertidos para las fotografías, pero no para las carreras", finalizó el bicampeón del mundo con la Escudería Red Bull.

