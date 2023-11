Max Verstappen desde niño fue encaminado al Gran Circo: 'Mi papá tenía un plan para mí'

Cuando en 2017 Liberty Media completó la compra de la Fórmula 1 por 8 mil millones de dólares, el conglomerado planeó una revolución para poner a la categoría reina en el foco mediático que había perdido en los últimos años bajo el control de Bernie Ecclestone.

Parte del éxito fue atacar las redes, como YouTube, en la que se subió de 272 mil seguidores a los más de 9 millones en la actualidad. Pero llegar a más audiencia en el mundo se debe en gran medida a dos elementos que se encontraron en el tiempo y momento exacto: Drive to survive, de Netflix, y el despertar del León Neerlandés, Max Verstappen.

La F1 necesitaba una cara refrescante luego del dominio de Sebastian Vettel y posteriormente de Lewis Hamilton. Y lo encontró en Max, quien ahora apunta a romper todos los récords existentes en el serial y ya es Tricampeón a sus 26 años de edad.

La vida del piloto #1 de Red Bull siempre estuvo ligada al automovilismo, pues su padre, Jos Verstappen, también corrió en el Gran Circo. Sin embargo, Max no siempre estuvo interesado en seguir los pasos familiares e incluso piensa, a la distancia, que su papá, quien lo forjó en el deporte motor, "lo consideraba un vago".

"Desde muy pequeño vi a otros niños corriendo, jugando, sin pensar realmente en el futuro. Pero mi papá tenía un plan (para mí) y tuve que ceñirme al plan", aseguró en entrevista con la revista Time, en la que aparece en la portada de cara al Gran Premio de Las Vegas.

Tras varios años tensos, en los que aprendió a competir a como diera lugar, Verstappen llegó a la F1 a los 17 años de edad, convirtiéndose en el piloto más joven en la parrilla. Estuvo una temporada y media en Toro Rosso y luego dio el salto a Red Bull: 52 victorias, 96 podios y tres títulos. Pero tras una vida dentro de un monoplaza, el León ya ve hacia otros lados.

"¿Me gustaría ganar siete (campeonatos)? ¿Si, Por qué no? Pero incluso si no gano siete, sé que todavía hay muchas más cosas en la vida que la F1. Ya estoy muy contento con lo que he logrado", lanza el Tricampeón.

"En un momento dado, hay que contrapesar el éxito con la calidad de vida general. Me siento como si estuviera viviendo en una bolsa, en un hotel, todo el tiempo. Por el momento eso está bien, me encanta conducir, me encanta ganar. Pero cuanto mayor te haces, tal vez algún día eso ya no sea lo que quiero", concluye Verstappen.

