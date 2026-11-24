Max Verstappen enciende las alarmas en la F1 al decir que no quiere viajar a Oriente Medio

Max Verstappen en competencia en el Gran Premio de México | AP

El neerlandés reconoció que preferiría quedarse en casa antes que disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi por el conflicto que atraviesa la región

Max Verstappen volvió a expresar sus dudas sobre el cierre de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Oriente Medio, luego de que admitió que no se siente cómodo con la situación de seguridad que rodea a las próximas carreras, aunque aseguró que confía en la información proporcionada por la FIA.

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¿Qué dijo Max Verstappen sobre viajar a Oriente Medio?

Durante el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Red Bull fue cuestionado sobre las competencias en Qatar y Abu Dhabi.

“¿Me siento bien al respecto? No. Preferiría quedarme en casa. Pero si nos dan todas las garantías de que es seguro, entonces no hay mucho negativo que pueda decir al respecto”, declaró.

Max Verstappen en el GP de México | AP

El neerlandés también describió su inquietud por el contexto que atraviesa la región: “¿Pero es agradable que sigan volando misiles por los países a tu izquierda, a tu derecha o debajo de ti? No, desde luego que no es agradable”.

Pese a ello, explicó que ha recibido garantías incluso en conversaciones privadas y que debe confiar en que la información es correcta.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, en el GP de Bahréin | AP

¿Por qué Verstappen sí viajará a las últimas carreras de la F1?

Aunque preferiría competir en otro escenario, Verstappen reconoció que Red Bull todavía tiene objetivos deportivos importantes, particularmente la pelea por el tercer puesto del Campeonato de Constructores.

Verstappen por delante en la qualy del Gran Premio de Singapur | AP