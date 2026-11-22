Max Verstappen explota contra George Russell y le lanza duro mensaje tras el Gran Premio de Las Vegas

El neerlandés se burló del accidente de su rival y lanzó una de sus declaraciones más contundentes contra el británico

Max Verstappen volvió a encender su rivalidad con George Russell, esta vez fuera de la pista y después de conseguir la victoria en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto de Red Bull aprovechó el resultado para responder a las críticas que había recibido durante el fin de semana y dejó claro que no considera a su rival a su altura.

La tensión comenzó durante los entrenamientos libres del viernes, cuando ambos pilotos tuvieron un contacto en la curva 14. Russell reclamó la maniobra de Verstappen y aseguró que el neerlandés actuaba como si estuviera por encima de los demás, por lo que consideró necesario que alguien le pusiera un alto.

¿Qué le dijo Verstappen a George Russell?

Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas 2025 | RED BULL

Después de ganar la carrera en Las Vegas, Max fue cuestionado sobre las declaraciones del británico y no se guardó nada.

Habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, no me molesta porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido que intente responderle

Pero el neerlandés no se quedó ahí y también hizo referencia al accidente que sufrió Russell durante las últimas vueltas de la competencia. El piloto de Mercedes perdió el control de su monoplaza cuando intentaba adelantar a su compañero Kimi Antonelli, golpeó las barreras y terminó cayendo hasta la novena posición.

“Hoy el karma ha sido una perra. Fue fantástico cuando miré por el retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: fantástico, mi día solo está mejorando. Y cuando crucé la meta en primer lugar, mi día estaba completo”, agregó Verstappen.

Max Verstappen en competencia en el Gran Premio de México | AP

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Verstappen y Russell?