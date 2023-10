Max Verstappen y Red Bull revelaron el por qué 'aman' a Checo Pérez

Max Verstappen describe a Checo Pérez como “encantador”. Parece que los pilotos de Red Bull comienzan a limar asperezas de cara al Gran Premio de México, pues no solamente se les ha visto muy divertidos juntos, sino que la escudería publicó un video en donde el neerlandés participó hablando muy bien del tapatío.

'Por qué todo el mundo en Oracle Red Bull Racing ama a Checo Pérez' fue el emotivo cortometraje que esta mañana la escudería de Milton Keynes compartió en donde ingenieros, directivos y hasta Max Verstappen dan las razones por las que el mexicano es tan querido en el equipo.

Todos comienzan describiendo a Sergio con una sola palabra, "resistente", "humilde", "decidido", "empuja" y "peleador" suenan, sin embargo, 'Mad Max' señala: "simplemente lo llamaría encantador".

Los participantes también comienzan a compartir por qué el 'Ministro de Defensa" les agrada tanto, y el tricampeón comparte: "a veces es despistado en el buen sentido, lo cual me gusta".

El video transcurre haciendo un leve recuento de cómo el tapatío llegó a Red Bull, a lo que Verstappen confesó: "me alegré mucho por él porque no tenía ningún vehículo en ese momento y creo que merecía estar en la Fórmula 1". Además, el de los Países Bajos destacó la habilidad del tapatío al administrar sus neumáticos, "siempre fue muy bueno con los neumáticos y esas cosas que no son fácil de entender", finalizó.

Durante las actividades de este miércoles, Max y Checo participaron en un encuentro de futbol en donde fueron los directores técnicos, sin embargo, al final terminaron enfrentándose en un shootout en donde el mexicano terminó imponiéndose ante la tremenda salida del neerlandés. Además, Pérez aprovechó los micrófonos de este evento para pedir respeto a sus compañeros pilotos para que "el mundo vea que México tiene una afición educada".

