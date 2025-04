McLaren domina las Practicas Libres del Gran Premio de Baréin

Comenzó la actividad en la categoría reina del automovilismo y se corrieron ya las Practicas Libres en el Circuito Internacional de Sakhir, donde de nuevo cuenta los dos McLaren fueron de lo más destacado de del arranque del Gran Premio de Baréin.

Para la FP1 del Gran Premio de Baréin, Red Bull salió a pista con un equipo completamente nipón, pues como ya había sido anunciado previamente, la escudería austriaca le dio la oportunidad a Ayumu Iwasa de manejar el monoplaza de Verstappen.

Ayumu Iwasa condujo el auto de Verstappen en FP1 | X: @redbullracing

Esta Practica Libre 1 se la llevó Lando Norris, quien registró el mejor tiempo con 1:33.204, seguido por Pierre Gasly de Alphine (+0.238s) y Lewis Hamilton de Ferrari (+0-596s).

