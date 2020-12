Papá de Checo: 'Sergio hizo postres en una panadería de Alemania para cumplir su sueño'

Sergio Pérez ganó su primera carrera de Fórmula Uno después de 190 carreras en la categoría reina del automovilismo; primer triunfo para un piloto mexicano en F1 en 50 años.

Y su padre Antonio Pérez Garibay recordó los momentos complicados que vivió Checo para cumplir su sueño de correr en F1.

"Checo estando la Fórmula BMW, en su primer año, a los 15 años, nos habla y pidió renunciar la proyecto. Él vivía en una panadería, se dedicaba a hacer postres, el fin de semana era muy bonito, viernes, sábado y domingo tenia carreras, pero el resto de la semana vivía en Munich, sin hablar el idioma, solo, viviendo en un restaurante y trabajando en la repostería; estaba complicado para él y se sentía muy mal. Nos habló y nos dijo: 'quiero renunciar, yo creo que esto no es lo mío, yo pensé que esto iba a ser más bonito' y entonces, Paola su hermana, le dijo: 'dame la oportunidad de ir para allá, te veo el fin de semana y platicamos', Paola lo convenció y de ahí para adelante hacen ellos su proyecto juntos", recordó el papá del piloto en entrevista con ESPN.

Pérez Garibay también reveló que fue lo primero que pensó Checo al cruzar la meta en el GP de Sakhir.

"Sí estaba recordando cuando se fue a Europa, a Alemania solamente con 400 dólares, con su boleto de ida, sin tener boleto de regreso porque no teníamos dinero y también recordando cuando dormíamos en los carros porque no teníamos para pagar hotel, entonces dormíamos en los carros de alquiler y me pedía sacar su nomex para ponérselo de almohada", reveló Antonio Pérez.

