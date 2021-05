Pato O’Ward: 'Sería estúpido no tomar la oportunidad de ir a Fórmula 1'

Patricio O’Ward tenía solo 3 años cuando su abuelo materno le regaló un go-kart. Pero Pato era tan pequeño que no alcanzaba los pedales, por lo que no fue sino hasta tres años después que pudo probarlo en la pista Del Río de su natal Monterrey, donde floreció su amor por el deporte motor, mismo que lo llevó a convertirse en la máxima promesa del automovilismo mexicano tras su primera victoria en IndyCar en el TXMotorspeedway y así ganarse un test de Fórmula 1 con McLaren.

La carrera de Pato se asemeja a la de un cuento de hadas en estos momentos, pero no es sino la cosecha de largos años de siembra. Ahora con Arrow McLaren es respaldado por uno de los mejores equipos del campeonato y esa vitrina hizo que el propio CEO de McLaren Zak Brown le prometiera una prueba abordo de un monoplaza de Fórmula 1 tan pronto ganara una carrera, por lo que estará en Abu Dhabi próximamente.

“La cosa es que ahorita estoy en IndyCar y tengo un trabajo por terminar aquí y estoy enfocado. Al final de año tengo mi prueba de Fórmula 1, Zak dijo que no es solo para probar; lo dejo a su imaginación pero estoy contento donde estoy. Si llega que Zak me diga que me quiere en F1 en 1 o 2 años y ya fui campeón aquí claro que la tomaría (oportunidad), fuera estúpido no tomarla. Son oportunidades que no llegan, las puertas que te abre son inmensas, es un Mundial”, sentenció.

Una semana antes de cumplir 22 años, O’Ward se regaló el primer triunfo mexicano en IndyCar desde el 3 de octubre de 2004 cuando lo hiciera Adrián Fernández. Ahora, espera que con ese impulso positivo pueda contender por la Indy 500, la joya de la corona de ese serial.

“Esto no he acabado. La verdad es que sé que he logrado muchas cosas y estoy agradecido, pero sin el apoyo de mi familia no estaría aquí. Les debo mucho pero igual lo he logrado por el trabajo que le he metido y mientras mejor trabajas, más se van a dar posiciones en las que puedas tener oportunidad de ganar. Ganar te da más hambre, se vuelve como una adicción y como digo, hace poco ganamos y quiero volver a ganar, ese sentimiento nada te lo da, es inexplicable”, dijo Pato en una videoconferencia.

“Ojalá que (se den) otras ganaditas no estarían mal. Ojalá la grandota que es la que viene (en Indy 500) en dos fines de semana y más poles. Paso a paso, ahorita queremos ganar la grandota”, agregó.

