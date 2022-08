Pato O'Ward sobre la Fórmula 1: "No me sirve de nada tener esa ilusión"

Para muchos pilotos el sueño más grande es llegar a la Fórmula 1, sin embargo para Patricio O’Ward ya no se obsesiona con eso, y por el momento esta enfocado totalmente en su puesto con McLaren en IndyCar.

“No me sirve de nada tener esa ilusión. Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque, aunque yo esté manejando en un nivel muy muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer”, sentenció en entrevista para ESPN.

El mexicano sabe lo complicado que es llegar a la categoría reina del automovilismo, pues solo hay 20 lugares. Además de que hay cosas que no están en sus manos, a pesar de la calidad de piloto que tiene.

“La verdad es que desde principios de año le puse un alto y paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión. Pero soy un hombre listo, no estoy wey y sé cómo se han estado fichando las cosas. No me sirve de nada tener esa ilusión y a mí me encanta Indycar. Quiero que crezca, que vaya a México, que se haga mundial… quiero ayudar a que siga creciendo todo porque tiene un potencial inmenso“, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1: CHRIS HORNER REVELÓ QUE HAMILTON SE OFRECIÓ A RED BULL Y LO RECHAZARON