Pierre Gasly sobre el mal momento ‘Checo’ Pérez: “No es capaz de sacar provecho al auto”

Luego de los malos resultados que viene arrastrando Sergio Pérez esta temporada con Red Bull las especulaciones han comenzado a surgir e inclusive compañeros de la parrilla como lo es Pierre Gasly han dado su punto de vista sobre lo que sucede actualmente con ‘Checo’.

El piloto de Alpine señaló que Sergio Pérez es uno de los mejores pilotos de la F1 y no tiene claro cual es la razón exacta de sus malos resultados, pero señaló que algo que ya le está jugando en contra al mexicano es la presión que tiene un asiento como el de Red Bull.

“Creo que ahora mismo Sergio Pérez está bajo una gran presión. Realmente no sé qué decir para ser justo. Es un buen piloto, todo el mundo lo sabe, pero no se ve que consiga poner todo junto, ya sea que venga de él mismo o sea cosa del equipo. No lo sé y no puedo opinar al respecto”, declaró Pierre Gasly.

De igual forma el piloto francés señaló que existe la posibilidad de que el problema de resultados de ‘Checo’ no sea propio del piloto mexicano y sean consecuencia de malas decisiones del equipo, pero desde afuera no se puede saber a ciencia cierta que pasa.

“Su problema en este momento es que no siente el coche… Pero parece que simplemente no es capaz de sacar el máximo provecho del auto, sea por cosa de él o del equipo, no lo sé. Claramente hay algo que falta en este momento entre los dos.”, sentenció Gasly.

Actualmente Sergio Pérez se encuentra en la sexta posición del campeonato de pilotos, por debajo de los dos Ferrari y McLaren, muy lejos de la segunda posición que ocupó la temporada pasada y que lo llevó a firmar una renovación de contrato con Red Bull.

