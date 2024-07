Montoya crítica la diferencia de carro entre Checo Pérez y Verstappen

Sergio ‘Checo’ Pérez está viviendo uno de sus peores momentos con Red Bull, Juan Pablo Montoya habló al respecto e hizo una comparativa con el coche de Max Verstappen.

“La diferencia de balance entre el carro de Checo Pérez y el carro de Max, eso me sorprendió. Si ves el carro de Max completa las curvas y el de Checo no, es imposible andar más rápido”, afirmó en AS Colombia.

Juan Pablo, reveló que la situación ha derivado el mal momento del mexicano: “Puede ser un tema de que está comprometida la configuración de alguna manera, o uno no sabe internamente qué hay, porque RB no ha criticado para nada a Checo”.

Montoya también comentó sobre las críticas al coequipero de Verstappen, durante las últimas carreras.

“Hemos criticado a Checo porque le falta velocidad, pero eso, la verdad, cuando estábamos viendo los onboards en calificación, yo dije ‘¡wow!’, y si tú miras de Fernando ALO era igual, que llegaba, volteaban, y es que no había chance de completar las curvas”, reveló.

Pérez se encuentra en el sexto peldaño de la clasificación de pilotos con 118 puntos, muy por debajo de las 255 unidades de Verstappen que lidera la tabla.



