Red Bull sigue sufriendo la maldición de Checo Pérez: Yuki Tsunoda se estrella en Emilia-Romagna

En Red Bull no salen con el segundo monoplaza desde la salida del mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Durante la calificación del Gran Premio de Emilia-Romagna, el japonés Yuki Tsunoda encendió las alarmas tras estrellarse en el muro de contención de manera impresionante.

Yuki Tsunoda instantes antes de su accidente | AP

Con pocos minutos corridos de la Q1, en nipón de la escudería austríaca perdió el control del RB21 en la zona de curvas -luego de pisar un lavadero- y tras derrapar en la arena italiana chocó contra la muralla de protección, volando por los aires, aunque afortunadamente sin consecuencias graves.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P

— Formula 1 (@F1) May 17, 2025