¿Se marcha de Fórmula 1? Verstappen aceptó que le gustaría correr Le Mans

La mentalidad de un campeón siempre lo lleva a probarse en nuevos retos y Max Verstappen no es la excepción. El tricampeón de Fórmula 1 expresó recientemente su deseo de disputar las 24 Horas de Le Mans, la prueba más prestigiosa en carrera de resistencia y en la cual recientemente compitió en la versión virtual, con su equipo Redline.

Y previo a la edición de este año en el Circuito de la Sarthe, el neerlandés expresó que ha tenido acercamientos de equipos que buscan reclutarlo. "Por supuesto, ciertas personas se ponen en contacto contigo, pero tiene que llegar en el momento adecuado y de la manera correcta", declaró en entrevista con Motorsport.com.

Puntualizó que no es algo que piense en hacer de la noche a la mañana, sino que se tomaría su tiempo. "Tampoco quiero precipitarme en una decisión. Con esos coches nuevos, creo que tardaremos al menos uno o dos años más en entenderlo todo mejor porque, al fin y al cabo, sigue siendo una historia de Balance de Performance y eso lo hace difícil".

¿Cuándo pensaría Verstappen correr Le Mans?

Previamente, el neerlandés había sugerido que su participación en la carrera de resistencia sería después de concluir su etapa en Fórmula 1. Sin embargo, ahora dejó entrever que no descarta empalmar ambas competencias en una misma temporada. "Eso depende totalmente de la preparación, si se puede hacer de una buena manera o no".

"Es un poco lo mismo que suelo hacer en el simulador. Obviamente no habría disputada esa carrera virtual durante el fin de semana de Imola si no hubiera podido prepararme adecuadamente para ello, pero esta vez sí pude y por lo tanto fue posible", añadió Verstappen, quien consideró que se podría combinar, aunque claramente no el mismo fin de semana.

Hasta ahora, el último piloto que probó suerte en ambas competencias de manera simultánea fue Nico Hulkenberg, que en 2015 ganó con Porsche mientras corrió en el Gran Circo como piloto de Force India.

Verstappen esperaría por el cambio de normativa

Por último, el piloto de Red Bull compartió que esperaría hasta que se solucionen ciertos defectos de las regulaciones de Hypercar para probar suerte en Le Mans. Es demasiado pronto para hacerlo debido a la nueva normativa, creo que tienen que mejorar un poco el Balance de Performance entre los coches".

"Me parece que es un poco imprevisible aquí y allá. Además, para mí, también el peso del piloto, creo que tiene que haber un límite, porque yo puedo pesar 80 kilos con el kit, pero también hay un piloto que puede pesar 55 o 60. Así que tienen que solucionarlo. Tiene que haber un peso medio o mínimo que cumplir. Pero seguro que en el futuro me gustaría correr. Sí, es un evento increíble", finalizó.

De momento, está descartado que Verstappen corra Le Mans en 2025, pues la carrera cae el mismo fin de semana que el Gran Premio de Canadá, el cual en la temporada actual ganó el neerlandés por delante de Lando Norris.

