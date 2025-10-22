Top 5 momentos del Gran Premio de la Ciudad de México

El Gran Premio de la Ciudad de México celebra 10 años consecutivos en el calendario de la Fórmula 1, una década en la que se ha consolidado como una de las grandes F1ESTAS del automovilismo, tanto para los aficionados como para los pilotos.

A lo largo de este recorrido, el evento ha dejado momentos inolvidables, y aquí recordamos los cinco más emblemáticos que han marcado al GP de México en estos diez años.

1. El regreso de la Fórmula 1 (2015)

Luego de 23 años de ausencia, la Fórmula 1 volvió a México en 2015. Un total de 336,174 aficionados llenaron el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana, marcando la mejor asistencia de toda la temporada.

La victoria fue para Nico Rosberg de Mercedes, y el regreso resultó un rotundo éxito, al punto de que el Gran Premio de México fue reconocido con el premio a “Mejor Evento del Año” por la propia Fórmula 1.

GP de la Ciudad de México regresó en 2015 | IMAGO7

2. El puño en alto de 2017

En 2017, México vivía la tristeza del terremoto del 19 de septiembre, que dejó más de 230 personas fallecidas y numerosos edificios colapsados.

Poco más de un mes después, el Gran Premio de la Ciudad de México regaló un momento de unidad y emoción nacional.

Durante la vuelta número 19, todo el público del Foro Sol (hoy Estadio GNP) levantó el puño y guardó silencio en un gesto de solidaridad y respeto hacia las víctimas. Una imagen que quedó grabada en la historia del automovilismo mexicano.

Puño en alto en el GP de la Ciudad de México | IMAGO7

3. Hamilton campeón en México (2017)

Ese mismo año, Lewis Hamilton selló su cuarto campeonato mundial al finalizar noveno en el Gran Premio de México.

El británico llegaba con una cómoda ventaja sobre Sebastian Vettel, quien terminó cuarto con Ferrari, resultado suficiente para que Hamilton se consagrara campeón en tierras aztecas.

Hamilton se corona en México | IMAGO7

4. Max Verstappen, el rey del Autódromo

Desde su primera participación, Max Verstappen mostró una conexión especial con el trazado capitalino.

Ganó por primera vez en 2017, repitió en 2018 y, para 2021, ya había igualado al legendario Jim Clark como el máximo ganador en México.

En 2022, en otro fin de semana dominante, el neerlandés consiguió la pole position y su cuarta victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidándose como el máximo ganador del Gran Premio de México.

Max Verstappen en el GP de la Ciudad de México | IMAGO7

5. El podio de Checo Pérez (2021)

Tras la cancelación de la carrera en 2020 por la pandemia, México volvió a rugir en 2021, ahora con Checo Pérez como piloto de Red Bull Racing, su primer equipo realmente competitivo. La ilusión era enorme: ver a un mexicano en el podio de su propio país.

Y así fue. Checo terminó tercero, detrás de Hamilton y Verstappen, convirtiéndose en el primer piloto mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México. Un momento histórico que hizo vibrar al público como nunca antes.