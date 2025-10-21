Gran Premio de México: ‘La piedra en el zapato’ de McLaren de cara la lucha por el campeonato

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de la Ciudad de México, donde el dominio de Red Bull es avasallador, algo que no llega en buen momento para la escudería McLaren, que busca que Oscar Piastri o Lando Norris, puedan seguir alejándose de la persecución de Max Verstappen.

A McLaren parece que se le olvidó ganar después del parón de verano, y con su historial en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, la situación no parece mejorar para el equipo que dirige Zack Brown, al menos, no en este fin de semana.

Senna fue el último ganador con McLaren | AP

La última vez que McLaren subió al podio como primer lugar en México fue en la temporada 1989, cuando el Gran Premio de la Ciudad de México lo ganó, nada más y nada menos, que el piloto brasileño Ayrton Senna.

La temporada pasada, cuando Lando Norris parecía recortar distancias con Verstappen, el británico no pudo vencer a Carlos Sainz, quien se terminó llevando la victoria en el autódromo de la Magdalena Mixhuca.

¿Quién es el máximo ganador del GP de México?

En pilotos, Max Verstappen es el piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de la Ciudad de México, con cinco triunfos, mismas victorias que ubican a Red Bull como la escudería más exitosa en la altura de la capital de nuestro país.

Esta temporada, Max Verstappen ya recortó una diferencia de más de 100 puntos y ahora está a solo 40 unidades de Oscar Piastri, piloto australiano que marcha como líder del Mundial de Pilotos en la Máxima Categoría del Automovilismo.

